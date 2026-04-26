Дрони масовано атакували Суми: є кілька влучань у житловому секторі

Увечері 26 квітня російські війська обстріляли Сумщину. У кількох громадах є прильоти.

Так, під масованими ударами ворожих безпілотників опинилися Ромни та Суми. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Які наслідки атаки "Шахедів" на Сумщину?

У Роменській громаді внаслідок атаки російських БпЛА є пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури та прилеглої забудови. Люди вчасно спустилися в укриття, тому бійшлося без поранених. У 55-річної жінки – гостра реакція на стрес.

Також внаслідок ворожих ударів є пошкодження в житловому секторі. Частина споживачів залишалася без світла.

У Сумах пізно увечері теж сталося кілька влучань. Детальніше про наслідки атаки на місто розповів глава МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, окупанти спрямували удари на приватний житловий сектор та об'єкти інфраструктури.

Попередньо обійшлося без постраждалих. Пошкоджено фасади будівель та віконні рами,

– повідомив чиновник.