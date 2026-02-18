Продаж SIM-карт за паспортами допоможе боротися з дронами: "Флеш" пояснив, як саме
- Росіяни використовують мережу LTE для керування дронами, доставляючи їх у місця з хорошим зв'язком.
- Продаж SIM-карт за паспортами може зменшити кількість атак дронами і обмежити їхнє використання.
Росіяни почали використовувати мережу мобільного зв'язку LTE для того, щоб керувати дронами. Окупанти доставляють FPV-дрони на крилатих БпЛА в ті місця, де мобільний зв'язок хороший і стабільний, і там скидають їх на об'єкти.
Дроном керує оператор з Росії, а час польоту становить декілька хвилин. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Як ворог модернізував керування БпЛА?
За словами Сергія Бескрестнова, росіяни вкрали ідею керування БпЛА за допомогою SIM-карт в ЗСУ. Він наголосив, що для таких завдань, окупанти також використовують й українські SIM-карти.
Я вважаю, що всім потрібно розуміти, що відбувається. Одне з рішень, яке допоможе вплинути на процеси – це продаж SIM-карт за паспортами в обмежених кількостях. Також одним із варіантів може бути відключення послуг передачі даних,
– написав "Флеш".
Він додав, що рішення з продажем SIM-карт за паспортами не повністю зупинить атаки дронами, проте значно зменшить їхню кількість на фронті та обмежить використання модифікованих БпЛА.
За його словами, раніше будь-який користувач міг купити до 3000 карток без обмежень і відправити їх у Росію. Нові правила ускладнять цей процес і зменшать можливості ворога для масового оснащення дронів SIM-картами.
Як росіяни модифікують своє озброєння?
Російські війська вдосконалюють "Шахеди", оснащуючи їх ракетами P-60, спрямованими назад. Окупанти використовують такі БпЛА для захисту від українських літаків.
Росія розробила нові дрони "Герань-5" та "Герань-4", які можуть запускатися зі штурмовиків Су-25. Дрони мають значну бойову частину та збільшену дальність ураження.