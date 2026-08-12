ССО вдарили по військово-морській базі у Новоросійську

У ніч проти 12 серпня українські військові здійснили комплексну операцію з ураження військово-морської бази у Новоросійську. Під атакою були системи ППО противника, інфраструктура морського порту та кораблі Чорноморського флоту.

Участь в операції брали підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Як проходила операція з ураження бази в Новоросійську?

Безпілотники Сил спеціальних операцій успішно подолали маршрут і уразили визначені об'єкти на території військово-морської бази противника. Ця атака стала частиною системної роботи українських захисників зі знищення ворожої інфраструктури.

У відомстві наголошують, що подібні удари є складовою ширшої стратегії.

"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні операції зі знищення військового потенціалу противника", – зазначили у ССО.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня Сили оборони України провели масштабну атаку на військово-морську базу Росії в Новоросійську. Унаслідок цього було уражено 4 російські військові кораблі.

Йдеться про два фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Саме кораблі цього класу Росія використовувала для завдання ударів по території України.

Також повідомляється про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков".

Серед уражених цілей називають й малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".