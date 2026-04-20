Дрони вгатили по НПЗ в Туапсе, 2 великим десантним кораблям та нафтобазі в Криму
Українські дрони у ніч проти 20 квітня завдали ударів по низці важливих для Росії об'єктах. Зокрема, знову палає нафтопереробний завод у Туапсе.
Детальніше про це повідомили у Генштабі ЗСУ та Сили безпілотних систем ЗСУ.
Дивіться також Росію атакували понад 100 дронів: є загиблий, масштабно горів порт
Які наслідки нового удару по Туапсе?
СБС ЗСУ проінформували, що їхній 1 окремий центр разом із Силами спеціальних операцій та Головним управлінням розвідки МО України вкотре атакували Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї Росії.
Новий удар по НПЗ стався, коли пожежу після попередньої атаки ще не загасили. Наслідки уражень з'ясовуються.
Успішний deep strike по Краснодарському краю: дивіться відео
Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта,
– уточнили у Генштабі.
Довідково. Військові зазначають, що це найсучасніший завод у структурі компанії. Його модернізували у 2013 році, а нова нафтопереробна установка ЕЛОУ-АВТ-12 може переробляти до 12 мільйонів тонн нафти щороку.
Інші удари Сил оборони