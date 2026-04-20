Дрони вгатили по НПЗ в Туапсе, 2 великим десантним кораблям та нафтобазі в Криму

Українські дрони у ніч проти 20 квітня завдали ударів по низці важливих для Росії об'єктах. Зокрема, знову палає нафтопереробний завод у Туапсе.

Детальніше про це повідомили у Генштабі ЗСУ та Сили безпілотних систем ЗСУ.

Які наслідки нового удару по Туапсе?

СБС ЗСУ проінформували, що їхній 1 окремий центр разом із Силами спеціальних операцій та Головним управлінням розвідки МО України вкотре атакували Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Новий удар по НПЗ стався, коли пожежу після попередньої атаки ще не загасили. Наслідки уражень з'ясовуються.

Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта,

– уточнили у Генштабі.

Довідково. Військові зазначають, що це найсучасніший завод у структурі компанії. Його модернізували у 2013 році, а нова нафтопереробна установка ЕЛОУ-АВТ-12 може переробляти до 12 мільйонів тонн нафти щороку.

Інші удари Сил оборони