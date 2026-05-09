Від "Молнії" до "Ланцета": "Флеш" назвав вартість російських ударних БпЛА

Російські безпілотники тактичного рівня мають різну вартість залежно від типу. Однак ворог обирає для атак на Україну дешевші дрони "Молнія".

Про це інформує радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дивіться також Вночі 9 травня Росія цинічно вдарила по Сумщині, спалахнула масштабна пожежа

Скільки вартують дрони, якими Росія атакує українські міста?

Ціна ударних безпілотників типу "Молнія -2" у 20 – 40 разів нижча ніж у більшості інших зразків такого сегмента.

Виробником цих БпЛА є компанія "Атлант Аеро". За технічними характеристиками, дрон має дальність польоту до 50 кілометрів, може нести бойову частину вагою до 10 кілограмів, а його тривалість польоту становить близько 30 хвилин. Орієнтовна вартість одного такого апарата — близько 1 600 доларів США.

Значно дорожчим є ворожий ударний безпілотник "Куб". Його приблизна вартість 30 000 доларів США. Виробником є Концерн "Калашников". Дальність польоту значно менша ніж у "Молнії" – 30 кілометрів. Боєголовка – 3 кілограми, тоді як час польоту такий ж – 30 хвилин.

Таку ж вартість має безпілотник типу "Скальпель", який виробляє "КБ Восток". Дальність польоту цього дрона – 50 кілометрів, вага боєголовки 5 кілограмів. У повітрі безпілотник може перебувати до 40 хвилин.

За 40 000 доларів США Росія, зокрема "Зала Аеро", виготовляє дрон типу "Ланцет Х-52". Дальність польоту також 50 кілометрів, боєголовка важить дещо менше – 3 кілограми. Час польоту аналогічний до "Скальпеля" – 40 хвилин.

БпЛА "Клин" виробляє "Робо Авиа" за 55 000 доларів США. У повітрі безпілотник може перебувати до 120 хвилин й летіти на відстань 130 кілометрів. Вага боєголовки – 5 кілограмів.

Найдорожчим із підбірки "Флеша" є БпЛА "Ланцет Х-51", вартістю 68 000 доларів США. Виробником також є "Зала Аеро". Серед вказаних характеристик – дальність польоту 130 кілометрів, боєголовка 5 кілограмів та час польоту 90 хвилин.

Чи має Росія можливості завдати масованого удару по Україні?

Авіаційний експерт Богдан Долінце в етері 24 Каналу зауважив, що останніми днями ворожі війська запускають дещо менше ударних безпілотників по Україні. Експерт припускає, що це пов'язано із можливою підготовкою нового масованого удару по Україні.

Росія і надалі використовуватиме увесь наявний арсенал для терору українських міст. Він накопичує усі доступні засоби ураження й використовує у разі можливості.

Водночас невідомо, коли окупаційні війська можуть вдатись до наступного масштабного обстрілу.

Окрім того, Долінце зауважив, що наразі у Росії є певні проблеми не лише з кількістю ракет, які вона може виготовити, а й безпосередньо із пусковими майданчиками, із яких вона може запускати озброєння. Відомо, що за час війни в Україні Росія втратила частину морських і повітряних носіїв, з яких раніше завдавав масованих ударів.