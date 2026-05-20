Дрони знову атакували Росію: під ураженням вдруге хімзавод "Невинномиський Азот" та НПЗ у Кстово

Безпілотники повторно атакували хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. Росіяни також бідкаються, що дрони були й в Кстово Нижньогородської області Росії.

Відомо, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа. 24 Канал зібрав все, що відомо про атаку дронів на Росію.

Дивіться також Уже є перші результати: Україна серйозно змінила стратегію війни, – Foreign Policy

Що відомо про атаку дронів на регіони Росії?

У ніч на 20 травня безпілотники атакували хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у місті Невинномиськ Ставропольського краю Росії. За даними OSINT-каналів та російських телеграм-каналів, після вибухів у промисловій зоні почалася пожежа.

Це вже друга атака на підприємство за останні дні – попередній удар по заводу стався 16 травня.

Де знаходиться хімзавод "Невинномиський Азот": дивіться на карті

Напередодні, 19 травня, ввечері в усьому Ставропольському краї оголосили "безпілотну небезпеку". Місцевих закликали не виходити на вулицю та перебувати у приміщеннях без вікон. Крім того, близько опівночі в Невинномиську також вимкнули інтернет.