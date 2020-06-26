Друга хвиля COVID-19 потужніша: скільки може померти українців?
Ми вже не прямуємо за сценарієм Польщі. У них кількість випадків зменшується, а у нас збільшується.
Щодвотижневий апдейт по моделюванню і оцінці розповсюдження коронавірусу в Україні.
Зверніть увагу! Друга хвиля COVID-19: чому цей тиждень вирішальний для України?
Як врятувати життя людей і українську економіку?
1. Як ми і казали на початку червня, а ніхто не вірив, відбувається другий спалах. Він сильніший ніж перший в травні.
2. Ми знаходимось в жовтому сценарії, з помірною сезонністю.
3. До кінця року загине 4000 людей, за умов дотримання (правильного) карантину. Всього захворівших на сьогодні є 140-150 тисяч людей, хоч офіційні дані дають 40 тисяч.
4. Київська школа економіки запроповнувала уряду покращити показники які визначають етапи карантину. Наші рекомендації були прийняті. Вони включають більш швидке реагування на інциндентність (8/100 тисяч людей замість 12/100 тисяч людей), врахування динаміки розвитку пандемії та врахування кількості тестувань. Такі зміни дозволяють більш швидко реагувати на розповсюдження хвороби (краще для економіки, бо краще попередити пандемію в регіоні через помірний карантин ніж чекати і потім вводити жорсткий карантин) та збільшити кількість врятованих життів на чверть.
5. Ми вже не прямуємо за сценарієм Польші. У них кількість випадків зменшується, а у нас збільшується.
6. В Молдові дуже сильний спалах. Це створює ризик для Одеси. А звідти через внутрішній туризм вірус можуть передати в велики міста