Ми вже не прямуємо за сценарієм Польщі. У них кількість випадків зменшується, а у нас збільшується.

Щодвотижневий апдейт по моделюванню і оцінці розповсюдження коронавірусу в Україні.

Зверніть увагу! Друга хвиля COVID-19: чому цей тиждень вирішальний для України?

Як врятувати життя людей і українську економіку?

1. Як ми і казали на початку червня, а ніхто не вірив, відбувається другий спалах. Він сильніший ніж перший в травні.

2. Ми знаходимось в жовтому сценарії, з помірною сезонністю.