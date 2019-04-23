Другий тур виборів Президента підтвердив прагнення демократії, – заява місії спостерігачів НДІ

Президентські вибори 2019 року стали для України історичними.

У другому турі виборів Президента України 21 квітня українці знову підтвердили свою глибоку відданість принципам демократії та продемонстрували сильне прагнення змін. Обидва тури виборів проходили в умовах вільної конкуренції. Активність виборців була високою. Органи адміністрування виборів виконали свою роботу професійно. Виборчий процес відповідав міжнародним стандартам, а результат став відображенням волі виборців. Щойно результати голосування стали зрозумілими, діючий президент виступив з об’єднавчою промовою, привітавши переможця; він із достоїнством визнав свою поразку та пообіцяв перейти у конструктивну опозицію.

"Вчорашній день був про вибір та зміни; ми сподіваємось, що сьогоднішній день стане об’єднанням народу задля сильнішої України, – сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, співголова делегації НДІ. – Провівши два тури виборів протягом місяця, українці підтвердили свою глибоку відданість європейському майбутньому. Ці вибори стали великим досягненням для регіону, де мирна зміна влади через виборчу скриньку трапляється рідко. Українці змінили керівництво в 2004 році, 2014 та в 2019 році. У перших двох випадках українці виходили на площі країни; учора вони йшли до виборчих скриньок".

"Вибори вивели цю країну на перехрестя, і народ України чітко вибрав шлях демократичних змін і членства в ЄС і НАТО. Судова реформа та подолання корупції все ще є терміново потрібними", – сказала Одрі Гловер, голова Центру зовнішньої політики та колишня директорка Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ/БДІПЛ).

Одрі Гловер закликала до негайних кроків у вирішенні проблем у час, що залишається до парламентських виборів цієї осені, зазначивши: "Очікується, що втручання Кремля посилиться восени".

Виборча система України витримала іспит президентськими виборами, проте вони виявили численні слабкі місця, включаючи недоліки виборчої нормативно-правової бази, зловживання ресурсами і владою, домінування олігархів у ЗМІ та фінансуванні виборчих кампаній, нездатність забезпечити рівність між чоловіками та жінками та залучити до процесу маргіналізовані групи населення, а також дезінформацію у ЗМІ. Багато з виявлених під час президентських виборів проблем загостряться. Робота з цими викликами, для багатьох із яких вже існують готові рішення, має стати найвищим пріоритетом.

Делегація пропонує ряд рекомендацій, які можна імплементувати перед парламентськими виборами:

● Шляхом консультацій з політичними партіями, громадянським суспільством та органами адміністрування виборів, Верховній Раді України слід гармонізувати нормативно-правову базу президентських, парламентських та місцевих виборів.

● Верховній Раді України слід винести на обговорення і голосування законопроект №8270 про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства, зокрема, за підкуп виборців. Для боротьби з такими порушеннями слід розробити дієві механізми.

● Задля забезпечення рівних умов для кандидатів Верховній Раді України слід ініціювати інклюзивне обговорення серед зацікавлених сторін виборчого процесу стосовно можливого перегляду визначення передвиборчої агітації, доступу до платного та безкоштовного ефірного часу для проведення передвиборчої агітації, а також змін у нормах фінансування виборчих кампаній в контексті прихованого фінансування та дрібних внесків.

● Верховній Раді України слід прийняти законопроект №6240, щоб полегшити участь у голосуванні для ВПО, внутрішніх мігрантів та громадян, зареєстрованих на непідконтрольних уряду територіях. Крім цього, Верховній Раді України слід розробити законодавство щодо впровадження онлайн-механізмів для зміни місця голосування. ЦВК слід докласти зусилля задля підвищення обізнаності виборців про свої виборчі права та процедуру зміни місця голосування.

● Верховній Раді України слід вжити заходів для забезпечення ширшої політичної участі жінок, включно із запровадженням дієвих обов’язкових гендерних квот на парламентських та місцевих виборах. Політичним партіям та громадським організаціям також слід паралельно вживати власні заходи задля зниження бар’єрів для участі жінок.

● Верховній Раді України слід надати суспільному мовнику достатньо фінансування, аби він міг виступати в якості конкурентоздатної альтернативи тим ЗМІ, що знаходяться у власності олігархів.

● Компаніям, що управляють соціальними медіа, слід більше інвестувати в підтримку україномовних функцій своїх платформ та забезпечити своє представництво у країні, підвищити власну ефективність у протидії дезінформації та захистити цілісність української демократії спільно з тими, хто вже над цим тут працює.

Делегація, до складу якої входить 31 спостерігач, зустрілася з представниками політичних партій, виборчих штабів, організацій громадянського суспільства та міжнародної спільноти, державними службовцями та медіа. У день виборів вони спостерігали за відкриттям, голосуванням, підрахунком голосів та підбиттям підсумків голосування у Києві та 11 областях країни. Делегацію також очолювали Лора Джуетт, Регіональна директорка Національного демократичного інституту у Євразії; Мері О’Хейген, Старша директорка Національного демократичного інституту в Україні.

НДІ організовував міжнародні місії зі спостереження чи оцінювання в понад 65 країнах на більш ніж 135 виборах. З моменту початку роботи НДІ в Україні в 1992 року було проведено 11 місій з оцінювання. Місія зі спостереження НДІ проводить свою діяльність на принципах позапартійності та професіоналізму і відповідно до українського законодавства та Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами.

Делегація спиралася на роботу Спостережної місії НДІ на першому турі виборів Президента України 31 березня 2019 року, передвиборної місії з оцінювання НДІ, проведеної в листопаді, а також на висновки довгострокових аналітиків, які працюють в Україні з січня 2019 року, і на роботу місцевих партнерських організацій. Робота цієї місії стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

НДІ є некомерційною, неурядовою організацією, яка працює задля посилення демократичних інститутів у всьому світі шляхом залучення громадянського суспільства, сприяючи відкритості та підзвітності влади. Для отримання додаткової інформації про НДІ та його програми, будь ласка, завітайте на сайт.