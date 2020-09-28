Емісія грошей – це, на перший погляд, простий спосіб розв’язати проблему боргів та дефіциту бюджету. Існує теорія, яка стверджує, що друкувати гроші можна без загрози інфляції. Схожу модель спробувала застосувати Аргентина, хоча зараз навіть багаті країни почали масово друкувати гроші.

Через кризу США запустили друкарський верстат і планують влити в економіку додаткових 3,5 трильйона доларів до кінця року, пише USA Today. Лише за червень США надрукували більше грошей, ніж за два століття (1776-1979 роки).

З цим першим трильйоном надрукованих доларів США ми перемогли британських імперіалістів, купили Аляску та Луїзіану, перемогли фашизм, закінчили Велику депресію, побудували систему шосейних доріг і полетіли на Місяць,

– сказав генеральний директор Pantera Capital Ден Морхед.

То чому одним країнам можна друкувати гроші, а для України це може виявитися катастрофою, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що таке сучасна монетарна теорія

Минулого року американська конгресменка Александрія Окасіо-Кортес заявила, що США можуть друкувати більше грошей, щоб вкласти в освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Взявши на озброєння сучасну монетарну політику, Окасіо-Кортес заявила, що на інфляцію це не вплине, а США стануть лиш багатшими.



Конгресменка підняла тему монетарної теорії в США / Getty Images

По-перше, така теорія зазнала суттєвої критики в США, яка є емітентом резервної валюти та в принципі може собі дозволити надмірний друк валюти. По-друге, навіть якби така політика і спрацювала в США, її не варто застосовувати в інших країнах, таких як Україна як вже показує досвід Аргентини.

Ідеї сучасної монетарної теорії:

У країни, яка випускає власну валюту, ніколи не закінчаться гроші.

Уряди повинні надрукувати стільки грошей, скільки їм потрібно витратити.

Податки не потрібні державі, але їх використовують як інструмент контролю за інфляцією.

Дефіцит державного бюджету (і зростання державного боргу) не є проблемою. Це характерно для капіталістичних економік і навіть потрібно.

Новий погляд на дефіцит, інфляцію та безробіття

Дефіцит бюджету болюча тема для України. Останні роки дефіцит бюджету був на рівні 2-3% від ВВП, а цьогоріч планується на рівні 7,5%, що є доволі прийнятним, враховуючи кризу. Проте наступного року уряд знову планує закласти високий дефіцит – на рівні 6%.

Чому дефіцит важливий? Дефіцит бюджету – це коли держава більше витрачає, ніж отримує. Відповідно цю "діру" треба чимось заповнити. Держава бере у борг. Це можуть бути кредити від МВФ, Світового банку, ЄС або ж випуск цінних паперів (ОВДП, євробонди). Коли дефіцит високий, то й попит на залучення грошей росте, а відтак і відсоткова ставка, під яку державі вдається залучити гроші.



Проте разом із цим росте й відсоткова ставка для населення і бізнесу, яким стає менш вигідно брати кредити у банках. Економіка сповільнюється, зростає безробіття, країна отримує менше надходжень, а платити за борговими зобов’язаннями потрібно. Тоді країна може включити друкарський верстат і знецінити свою валюту або оголосити дефолт і втратити довіру міжнародних партнерів та інвесторів на роки.

Те, що ми описали – стандартний сценарій. Проте сучасна монетарна теорія пропонує інший погляд.

Монетарна теорія про дефіцит

На думку прихильників сучасної монетарної політики, дефіцит – це добре і він потрібен для стимулювання економіки. На прикладі США вони пояснюють, що коли бюджет США у дефіциті, це означає, що більше грошей є у приватному секторі економіки. А це навпаки стимулює економіку до розвитку. Якщо ж країні потрібно віддавати борги, то потрібно надрукувати гроші. Щоб це не впливало на відсоткову ставку, надруковані гроші можна одразу вливати в економіку, а не через інструмент цінних паперів, як це зазвичай роблять.

Монетарна теорія про інфляцію

В уяві українців друк грошей зазвичай веде за собою інфляцію чи навіть гіперінфляцію. І це правда. Але прихильники сучасної монетарної теорії стверджують, що інфляцію можна контролювати за допомогою податків. Підвищуючи податки, країна забирає певну частку грошей з обігу і таким чином стримує інфляцію. Адже інфляція – це кількісне збільшення грошей на ринку без збільшення кількості товарів, що призводить до знецінення грошей.

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Монетарна теорія про безробіття

За сучасною монетарною теорією, держава гарантує повну зайнятість. Держава може забезпечити безробітних роботою у державному секторі чи неприбуткових організаціях з фіксованою зарплатою. Гарантована зайнятість є ще одним способом контролювати інфляцію шляхом того, що заробітна платня практично не збільшуватиметься.

Монетарна теорія по-арегентиськи

Якщо на словах сучасна монетарна теорія звучить доволі привабливо, то на практиці вона не працює, що довела своїм прикладом Аргентина. Країна роками використовує друкарський верстат, щоб платити борги та фінансувати дефіцит, але в результаті лиш створює більше проблем.



Інфляція в Аргентині / El Pais

У 2019 аргентинське песо найбільше серед всіх валют впало щодо долара. У 2017 інфляція склала 26%, у 2018 – 34%, а торік – майже 56%. У 2020 очікують інфляцію на рівні 40%.

Однією з причин чому сучасна монетарна теорія взагалі не спрацювала в Аргентині – в структурі боргів. Вони в іноземній валюті. А відтак, щоб розплатитися з боргами, потрібно надруковані песо міняти на долари та інші валюти, що призводить до знецінення песо.

Чому у США немає інфляції

Інфляція в Україні завжди була значно вищою, ніж в США. При тому, що Сполучені Штати надрукували значно більше грошей. Лише за цей рік планується надрукувати додаткові 3,5 трильйона доларів.

США є емітентом американського долара, світової резервної валюти. На сьогодні понад 61% усіх резервів іноземних банків номіновані в доларах США, повідомляє МВФ. Багато резервів знаходяться у готівкових або американських облігаціях, наприклад, казначейства США. Також приблизно 40% світового боргу в доларах.

Завдяки резервному статусу долар забезпечив собі попит, а відтак і стабільність навіть в умовах додаткової емісії.

Чому Україна не може дозволити собі друк гривні

Не резервна валюта

Українська гривня не є резервною валютою як є долар США. Тож вона не має такої цінності, і додатковий друк її знецінить. Ми спостерігали це у 1990-х, 2008 та 2014, коли Україна фінансувала дефіцит бюджету додатковою емісією. В ті ж роки українська валюта різко знецінилася, а інфляція досягла двозначних цифр (у 90-х роках – тризначних).

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Структура боргів

Структура боргів не дозволяє Україні застосувати сучасну монетарну політику, оскільки більша частка боргів номінована в іноземній валюті й лише 37% боргу в українській гривні.

Важливо розуміти, що емісія – це звична справа. НБУ увесь час "друкує" гроші і вливає в економіку, щоб задовольнити попит. Коли йдеться про друкарський верстат, мається на увазі додаткова емісія гривні.

Позиція Нацбанку

Національний банк проти того, аби знову випускати з пляшки "джина інфляції та девальвації". Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть. Це шлях у нікуди. Це повернеться економіці бумерангом,

– ще у квітні заявив заступник голови НБУ Сологуб.

У липні, коли тодішній голова Нацбанку Яків Смолій заявив про відставку через нібито політичний тиск, до правління прийшов Кирило Шевченко. Згодом він висловив свою позицію щодо емісії: "Я, як голова НБУ, не допущу неконтрольованої інфляції та емісії".

Дефолт

Іншою крайністю до друку грошей є дефолт. Але це означатиме, що від нас відвернуться міжнародні партнери, такі як МВФ, Світовий банк та ЄС. Відновлення довіри може тривати роками.

Через реструктуризацію боргів у 2015, рейтинг України низький – B від Fitch Ratings та S&P. Це на рівні з Коста-Рикою, Ганою, Монголією, Нігерією та Тунісом.

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Що сталося у 2015 Українська економіка у 2015 зіткнулася з загрозою дефолту через великі обсяги заборгування. Уряд домовився про реструктуризацію боргів. В результаті 20% боргу списали та подовжили термін погашення українських єврооблігацій на чотири роки.

Хто може собі дозволити друк грошей без наслідків

Експерти європейського банку Rabobank визначили, що лише 6 країн у світі зараз можуть застосувати сучасну монетарну теорію в себе без негативних наслідків. Це Японія, Малайзія, Китай, Таїланд, Уругвай та Ізраїль. Частково до цього списку зараховують США та ЄС як одну структуру.