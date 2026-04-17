Російська нафта знову піде до Угорщини: Мадяр назвав дату перезапуску "Дружби"

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" можуть відновити вже наступного тижня. Після запуску Будапешт може переглянути свою позицію щодо фінансової допомоги Україні.

Трубопровід "Дружба" не працює з січня 2026 року через пошкодження під час російської атаки, проте він готується до перезапуску. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про перезапуск "Дружби"?

Як зазначає Bloomberg, про можливість відновлення транзиту Мадяра поінформував керівник компанії MOL Group Жолт Гернаді. Очікується, що він найближчим часом відвідає Росію для узгодження технічних параметрів і обсягів постачання. Політик підкреслив, що одного лише перезапуску інфраструктури недостатньо – необхідно забезпечити стабільне наповнення трубопроводу нафтою.

Довідково. "Дружба" транспортує сировину через територію України до країн Центральної Європи, однак її роботу було зупинено після пошкоджень, спричинених ударом російського безпілотника.

Раніше Володимир Зеленський також заявляв, що постачання можуть відновитися до кінця квітня.

Зверніть увагу! Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петер Мадяр перемогла на виборах в Угорщині та сформує більшість у парламенті. Попри порівняння з Віктором Орбаном, політолог Ігор Чаленко для 24 Каналу вказав на різницю муж політиками. За його словами, Мадяр представляє більш поміркований правоцентристський курс. Очікується, що за нового уряду відносини з Україною та ЄС можуть покращитися – зокрема, можливе розблокування фінансової допомоги та просування санкційних рішень.

Як уряд Орбана реагував на зупинку нафтопроводу "Дружба"?