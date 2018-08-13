Дружні стосунки: ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак прокоментувала скандальне відео

Ймовірна коханка чоловіка української співачки Ані Лорак, Яна Бєляєва заперечує інтимні стосунки з Муратом Налчаджіолу.

Про це киянка Яна Бєляєва розповіла в короткому інтерв'ю ТСН.

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Бєляєва запевняє, що на відео насправді зображена не вона.

"Хоча інтерв’ю Бєляєва давала в точнісінько таких сережках, як і дівчина з відео з клубу", – пишуть ЗМІ.



Яна Бєляєва

Яна додала, що у скандальному відео взагалі дівчину не видно і тим паче, що на ньому ніяк не можна впізнати її.

Там не видно, що це я. Просто хтось написав, що це я, а там не видно, там темно і нічого не видно. Я вже давно його (Мурата – 24 канал) знаю. Роки три... У нас з ним дружні стосунки. Бачимось не часто, в компанії,

– переконує дівчина.

Дивіться відео, на якому чоловіка Ані Лорак "спіймали" в обіймах коханки:

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Нещодавно Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Чоловік погладжував супутницю по стегні та ніжно обіймав за талію. Незнайомку звати Яна Бєляєва і з Налчаджіолу вони знайомі давно.



Як з’ясували ЗМІ, це були не перші походеньки чоловіка Ані Лорак. Так, джерела StarHit розповіли, що неодноразово бачили Мурата у компанії інших жінок, а також під дією заборонених препаратів. Крім того, знайомі співачки розповіли, що турок почав "гуляти" одразу після одруження, повідомляє видання KP.RU.



Зраду чоловіка Ані Лорак вирішив прокоментувати її батько Мирослав Куєк. Він розповів, що самого відео не бачив, однак вважає, що ЗМІ драматизують у цій ситуації і наголосив, що у них "все нормально".



Крім того, підтримали бізнесмена і працівники клубу, які знайомі з ним.