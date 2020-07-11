На автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" районі села Весняне Миколаївської області трапилася жахлива ДТП. 11 липня вантажний автомобіль на смерть збив чоловіка та втік з місця пригоди. ЗМІ повідомляють, що загиблим виявився працівник прокуратури.

Як трапилася ДТП

Водій легкового автомобіля Skoda Kodiaq вийшов із авто засобу, щоб поміняти пробите колесо. В цей час його збила вантажівка DAF, яка проїжджала повз, повідомляє пресслужба поліції.

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Водій вантажівки втік з місця інциденту, його вдалося розшукати аж на території Одеської області. Горе-водієм виявився 45-річний житель Львова.



Водій збив чоловіка на фурі і втік

Постраждалого чоловіка одразу госпіталізували, але медикам не вдалося врятувати його життя. Від отриманих травм водій легкового авто помер.

Правоохоронці під час огляду вантажівки виявили характерні пошкодження для ДТП, які були вказані в орієнтуванні.



Правоохоронці оглянули вантажівку

Що відомо про загиблого

Як повідомляє видання "Апостроф", вантажівка збила 48-річного співробітника прокуратури Миколаївської області Андрія Крупка. Він займав посаду заступника начальника відділу процесуального керівництва в кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури.



ЗМІ повідомляють, що загинув Андрій Крупка

Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки. Якщо провину водія вантажівки доведуть, то йому загрожує до 8 років ув’язнення.