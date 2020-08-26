У Турківському районі Львівської області ввечері 26 серпня трапилася ДТП. У результаті аварії загинули дві людини – пішохід, якого збив мікроавтобус, та пасажир. Водія з травмами госпіталізували.

Аварія на Львівщині: деталі

ДТП сталася приблизно о 19:15 у селищі Бориня, що у Турківському районі Львівської області, повідомили у фейсбуці Нацполіції.

Читайте також П'яний водій наїхав на трьох курсанток: двом ампутували по нозі, у іншої – зламані обидві

За інформацією правоохоронців, водій Opel, 53-річний місцевий житель, на повороті не впорався з керуванням. Чоловік наїхав на пішохода, який йшов узбіччям, а тоді злетів у кювет.

Від травм, отриманих в результаті аварії, на місці загинув 58-річний пасажир Opel. Крім того, у кареті "швидкої" по дорозі в лікарню помер і 58-річний пішохід.

Сам водій мікроавтобуса отримав травми, його госпіталізували. Усі учасники ДТП – місцеві мешканці.

Що загрожує винуватцеві ДТП

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки. Винуватцю аварії загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Водія затримали. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Зверніть увагу! У Дніпрі легковик влетів у причіп: двоє людей загинули – фото, відео 18+



У селі Бориня на Львівщині сталася жахлива ДТП / Фото Нацполіції



Загинули двоє людей, ще одного чоловіка госпіталізували / Фото Нацполіції



Винуватцеві ДТП загрожує від 5 до 10 років в'язниці / Фото Нацполіції