У столиці трапилася масштабна ДТП. На проспекті Перемоги вранці 16 червня зіткнулися одразу шість авто.

У ДТП потрапили п’ять легкових авто та мікроавтобус, повідомляє "Київ.Оперативний" у фейсбуці.

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Наразі нічого невідомо про постраждалих. Аварія утворила незначний затор.

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Зауважимо, що ввечері 15 червня в Одесі на вулиці Академіка Корольова сталася ДТП з потерпілими. Автомобіль Toyota спершу вилетів з дороги на тротуар, а потім ще й зніс огородження поряд із дитячим майданчиком. У результаті постраждали щонайменше три людини, зокрема вагітна жінка.