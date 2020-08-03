У Київській області 2 серпня моторошна ДТП на автодорозі Бориспіль – Маріуполь обірвала життя 4 людей, ще один потерпілий – у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії

В аварїі загинули 4 людей

Автотроща сталась вночі 2 серпня на 55-му кілометрі автошляху Бориспіль – Маріуполь. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Київській області.

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Зіткнулись два легкових автомобілі – "Ваз 21061" та Daewoo Lanos. На місці аварії загинули 36-річний водій "ВАЗ" та його пасажир, особу якого встановлюють. Також смертельною стала поїздка у Daewoo для двох жінок – віком 23 та 29 років.

32-річний чоловік, який був за кермом Daewoo, доправлений до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Поліція встановлює обставини аварії

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини моторошної автотрощі.



В аварії загинули 4 людей / Фото пресслужби Нацполіції