Куницький порушив правила дорожнього руху на тому перехресті, де сталась ДТП із Зайцевою. Про це Дудін заявив на нараді правоохоронних органів на тему дотримання законодавства у сфері дорожнього руху.

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"Верх цинізму", – Дудін

Посадовець зазначив, що звернеться з проханням розглянути перебування Куницького у комітеті.

Як на мене, це вже верх цинізму… Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками,

– сказав Дудін.

До слова, правоохоронці з'ясували, що Куницький порушив правила дорожнього руху, коли поспішав на виїзний комітет Ради з правоохоронної діяльності. Там розглядали питання безпеки дорожнього руху в Харкові.

Що відомо про порушення Куницького