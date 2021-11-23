Куницький порушив правила дорожнього руху на тому перехресті, де сталась ДТП із Зайцевою. Про це Дудін заявив на нараді правоохоронних органів на тему дотримання законодавства у сфері дорожнього руху.
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"Верх цинізму", – Дудін
Посадовець зазначив, що звернеться з проханням розглянути перебування Куницького у комітеті.
Як на мене, це вже верх цинізму… Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками,
– сказав Дудін.
До слова, правоохоронці з'ясували, що Куницький порушив правила дорожнього руху, коли поспішав на виїзний комітет Ради з правоохоронної діяльності. Там розглядали питання безпеки дорожнього руху в Харкові.
Що відомо про порушення Куницького
- У Харкові зранку 22 листопада патрульні зупинили нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького через порушення правил дорожнього руху. Політик перебував за кермом автомобіля Porsche Panamera.
- Депутат сам оприлюднив відео інциденту. Він підписав адміністративний протокол.
- У поліції Харківщини пояснили, що водій порушив вимоги дорожнього знаку. Найімовірніше, він став не у свій ряд. Патрульні кажуть, що за це Куницькому загрожує штраф у розмірі 340 гривень.
- Депутат поки не прокоментував інцидент.