У Дніпрі 13 вересня сталась аварія за участю маршрутного автобуса та автомобіля таксі. В результаті ДТП двоє людей були травмовані.

Внаслідок ДТП травмувались пасажирка маршрутки та водій таксі

Аварія сталась близько обіду на перетині проспекту Поля та вулиці Тітова. Про це інформує "Днепр оперативный".

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За попередньою інформацією, водій автомобіля таксі Chevrolet вирішив повернути, проте не переконався у безпеці маневру. Саме через це він і в'їхав у маршрутку №156.

Через аварію травмувались двоє людей – дівчина, що перебувала в маршрутці та водій таксі. Останнього довелось госпіталізувати з травмою голови.

Поліція проводить розслідування аварії

Поліція розпочала кримінальне провадження. На місці аварії працюють правоохоронці, які встановлюють обставини зіткнення.

Зверніть увагу! За останні пів року на дорогах України трапилися понад 70 тисяч ДТП. У більшості випадків до аварій призвела одна з двох причин: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості.



Аварія сталась близько обіду 13 вересня / Фото "Днепр оперативный"



Водій таксі помилився під час повороту / Фото "Днепр оперативный"



Травми отримали двоє осіб / Фото "Днепр оперативный"