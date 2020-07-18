В Одеській області 18 липня поблизу села Саф'яни сталася смертельна ДТП, в якій загинули шестеро осіб. Четверо з них – це молоді хлопці, які поверталися з відпочинку, і ще двоє – подружжя. Ще трьох людей забрали до лікарні, серед яких – дворічна дитина.

Подробиці аварії, яка забрала шість життів, розповіли у поліції Одещини. Детальніше Жахлива ДТП на Одещині: багато загиблих та постраждалих, серед них дитина – фото 18+ Подробиці ДТП біля Саф'янів ДТП сталася близько восьмої ранку 18 липня поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, що на Одещині. Зіштовхнулися "ВАЗ-2108" і "Mitsubishi Outlander". У "ВАЗі" їхали четверо 23-річних чоловіків. Усі вони – колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку та усі загинули. В іншому авто, яке потрапило у цю трагічну аварію їхали п'ятеро членів родини з Ізмаїла. 63-річний чоловік, який був за кермом, та його 60-річна дружина, яка сиділа попереду, – загинули на місці.

Пасажирка з переднього місця і водій загинули на місці Троє пасажирів із задніх сидінь – наразі у лікарні. Серед них і дворічна дівчинка. Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Рятувальникам довелося застосувати спецтехніку, аби витягнути заблокованих людей з понівечених автівок. Розпочалося досудове розслідування за частиною 3 статті 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках провадження вже призначили низку експертиз. Через цю страшну ДТП рух автомобільного транспорту на трасі ускладнений і контролюється поліцією. Водіїв просять за можливістю оминати цю ділянку та обирати альтернативний маршрут. Дивіться оперативне відео поліції з місця смертельної ДТП під Саф'янами ДТП сталася біля Саф'янів: дивіться на карті, де це