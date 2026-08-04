Поліцейська, яка збила насмерть 6-річну дитину в Прилуках, отримала вирок

У місті Прилуки на Чернігівщині 10 грудня 2025 року сталась ДТП, унаслідок якої загинула дитина. Суд визнав поліцейську, що перебувала за кермом, винною та засудив її на 8 років.

Експертиза визнала, що вона мала всі можливості запобігти трагедії. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Що відомо про злочин?

У вівторок, 4 серпня, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області призначив обвинуваченій максимальне покарання, а саме – 8 років позбавлення волі. Окрім того, її позбавили права керувати автомобілем на 3 роки.

Зібрані та досліджені в суді докази повністю підтвердили її вину та прямий причинний зв’язок між допущеними порушеннями й загибеллю шестирічної дитини… Статус працівника правоохоронного органу не звільняє від відповідальності – навпаки, він передбачає підвищений обов’язок діяти законно та безпечно,

– заявив перший заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Сторона обвинувачення довела, що 10 грудня 2025 року близько 11:44 жінка перебувала за кермом службової машини та їхала на виклик щодо іншої ДТП. На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках вона під'їхала до нерегульованого пішохідного переходу, де жінка та її шестирічна донька переходили дорогу.

Слідство встановило, що поліцейська порушила встановлене обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Натомість вона розігналась до 51 – 55 кілометрів на годину. Також попри увімкнені проблискові маячки, вона не використовувала сирену. Ба більше, водійка не зменшила швидкість перед переходом, не пропустила пішоходів та не зупинила автомобіль.

Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання Правил дорожнього руху. Суд визнав установлені порушення безпосередньою причиною ДТП. Унаслідок наїзду дитина отримала тяжкі травми та загинула. Матері заподіяно тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості,

– наголосили в Офісі Генпрокурора.

Окрім того, суд постановив стягнути 6 мільйонів гривень моральної шкоди.

Які останні випадки ДТП в Україні?

В Одеській області сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець, відомо про постраждалих.

У Києві на вулиці Івана Виговського в ДТП потрапили одразу 5 автівок. Унаслідок інциденту на місці загинула 51-річна водійка автомобіля Hyundai. Ще двоє людей – 21-річний водій BMW та його 25-річна пасажирка – зазнали травм.