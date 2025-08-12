Поліцейського з Рівного затримали за смертельну ДТП, що сталася 8 серпня поблизу села Бранів. Водій збив двох пішоходів, один загинув на місці, а сам правоохоронець відмовився проходити тест на алкоголь.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДБР. 8 серпня 2025 року близько 17:30 у Рівненському районі сталася смертельна ДТП за участю поліцейського.

Правоохоронець з Рівного збив пішохода і відмовився від тесту на сп’яніння

Правоохоронець за кермом власного авто, виконуючи маневр, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів біля села Бранів. 47-річний чоловік загинув на місці, його 34-річний товариш отримав травми, але загрози для життя немає.

За даними слідства, від поліцейського відчувався різкий запах алкоголю, однак він відмовився від проходження тесту на стан сп’яніння. Медики зафіксували цю відмову у присутності свідків. Підозрюваного затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Наразі триває низка експертиз для встановлення всіх обставин аварії та підтвердження або спростування факту алкогольного сп’яніння водія. Суд обрав поліцейському запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом на строк до трьох років або без такого.