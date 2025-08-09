У Києві 8 серпня водійка на авто Mazda в'їхала в будівлю торгівельно-розважального центру Ocean Plaza. За даними поліції, керманичка випадково переплутала педалі.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Подробиці аварії у ТРЦ Ocean Plaza від правоохоронців

У Голосіївському районі столиці 8 серпня водійка автомобіля Mazda пробила огороджувальне скло та в'їхала всередину ТРЦ Ocean Plaza. Аварія сталась під час виїзду з паркінгу. Правоохоронці підтвердили, що жінка сплутала педаль газу із гальмами.

Машина збила огорожу та вилетіла у пішохідну зону торгівельно-розважального центру.

Інспектори склали на керманичку відповідні адміністративні матеріали,

– додали у поліції.

Машина, що вилетіла всередину ТРЦ / Фото Патрульної поліції Києва

Правоохоронці нагадують водіям про необхідність бути максимально уважними та обережними під час керування автомобілем.

До слова, у столиці поліцейські затримали 27-річного іноземця, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП. За даними слідства, чоловік не витримав безпечної дистанції та в'їхав у напівпричіп вантажівки, що в заторі. Травмувалась пасажирка.