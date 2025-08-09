Авто в’їхало у ТРЦ у Києві: у патрульній поліції розповіли деталі
- 8 серпня у Києві водійка Mazda випадково в'їхала в будівлю ТРЦ Ocean Plaza, переплутавши педалі.
- Ніхто не постраждав, а на водійку складено адміністративні матеріали.
У Києві 8 серпня водійка на авто Mazda в'їхала в будівлю торгівельно-розважального центру Ocean Plaza. За даними поліції, керманичка випадково переплутала педалі.
На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Подробиці аварії у ТРЦ Ocean Plaza від правоохоронців
У Голосіївському районі столиці 8 серпня водійка автомобіля Mazda пробила огороджувальне скло та в'їхала всередину ТРЦ Ocean Plaza. Аварія сталась під час виїзду з паркінгу. Правоохоронці підтвердили, що жінка сплутала педаль газу із гальмами.
Машина збила огорожу та вилетіла у пішохідну зону торгівельно-розважального центру.
Інспектори склали на керманичку відповідні адміністративні матеріали,
– додали у поліції.
Машина, що вилетіла всередину ТРЦ / Фото Патрульної поліції Києва
Правоохоронці нагадують водіям про необхідність бути максимально уважними та обережними під час керування автомобілем.
До слова, у столиці поліцейські затримали 27-річного іноземця, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП. За даними слідства, чоловік не витримав безпечної дистанції та в'їхав у напівпричіп вантажівки, що в заторі. Травмувалась пасажирка.