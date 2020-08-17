У Львові водійка з'їхала з дороги на тротуар та на зупинці громадського транспорту двічі збила жінку-пішохода. Момент аварії потрапив на камери спостереження.

На кадрах видно, як після зіткнення жінку на метр відкинуло вперед, вона не могла самостійно підвестись. Відео опубліковала речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій на своїй фейсбук-сторінці.

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Після зіткнення автомобіль знову почав рухатись і ще раз здійснив наїзд на пішохода та в'їхав у кіоск. Правоохоронцям 65-річна водійка пояснила, що автомобіль був несправним, тому вона не впоралася з керуванням.

Потерпілу забрала швидка допомога. Слідчі з'ясовують всі обставини.

Жінка двічі збила пішохода у Львові: відео