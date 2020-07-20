На Дніпропетровщині вантажівка Нацгвардії не розминулась з легковим автомобілем 20 липня. В результаті моторошної ДТП загинули двоє людей, серед них – 12-річна дівчинка. Ще троє осіб постраждали.

Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу

ДТП трапилась у Синельниківському районі, на автошляху "Харків – Сімферополь". Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Південного регіону.

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Військова колона рухалась зі сторони Запоріжжя у напрямку Харкова. Водій ЗІЛ-131 з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де вантажівка і зіткнулась з Daewoo Lanos.

В результаті ДТП загинули двоє людей

В результаті жахливої автотрощі водій та пасажир легковика загинули. Ще троє пасажирів автівки госпіталізовані у важкому стані.

20-річного водія вантажівки затримали. Йому інкримінують порушення правил водіння або експлуатації транспортних засобів, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.



Суд обиратиме військовослужбовцю Нацгвардії запобіжний захід. На місці трагедії працюють представники Військової прокуратури. Досудове розслідування триває.



Досудове слідство триває / Фото пресслужби Військової прокуратури



Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу / Фото пресслужби ДБР



Двоє людей з легковика загинули / Фото пресслужби ДБР



Нацгвардійцю обиратимуть запобіжний захід / Фото пресслужби ДБР