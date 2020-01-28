19:51
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Смертельна ДТП з Соломією Островською: поліція шукає свідків

      2889 Читать новость на русском
      Соломія Островська загинула у ДТП 19 січня / фото з фейсбуку Соломії Островської

      Відома львів'янка, власниця клініки естетичної медицини Genesis Соломія Островська загинула у ДТП на Житомирщині 19 січня. Жінка поверталася із гірськолижного курорту на власному авто і зіштовхнулася із вантажівкою.

      Соломія Островська на своєму Nissan Juke виїхала на зустрічну смугу та врізалася у тягач "Volvo" з напівпричепом. Через майже десять днів після аварії поліція просить ймовірних свідків відгукнутися.

      Радимо прочитати: Загинула Соломія Островська – біографія відомої львів'янки та власниці клініки Genesis

      У нацполіції просять зголоситися водіїв, які могли проїжджати повз і зафіксувати момент ДТП на реєстратор.

      Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою:

      м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію "102",
      – йдеться у заяві поліції.


      Соломія Островська на Nissan Juke врізалася у вантажівку / фото: npu.gov.ua

      Що відомо про Соломію Островську?25-річна львів'янка, засновниця і головна менеджерка клініки Genesis Esthetic Clinic. У 2019 отримала нагороду на премії ТОП-50 успішних жінок Львівщини.

      Вона також заснувала і керувала проектами WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.Вищу освіту Островська здобула на факультеті міжнародних відносин у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

      Реакція знаменитостей на загибель Островської

      Однією з перших на смерть Соломії Островської відреагувала українська ведуча Ольга Фреймут. Вони були подругами.

      "Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", – написала Фреймут на своїй сторінці в Інстаграмі.

      Журнал RiaUkraine, який вніс Островську до найуспішніших жінок Львівщини, також висловив співчуття її рідним та близьким.

       

      У львів'янина, який повернувся з Китаю, не виявили коронавірусу – оновлено
      сьогодні
      12676
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Львова Новини Житомира
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Блоги 64
      сьогодні , 17:00 Фриланс та "білі" вакансії: як може змінитися закон "Про працю"
      Блоги 195
      сьогодні , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      994
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      203
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
      Юлія Девда 1540
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук