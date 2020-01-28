Смертельна ДТП з Соломією Островською: поліція шукає свідків

Відома львів'янка, власниця клініки естетичної медицини Genesis Соломія Островська загинула у ДТП на Житомирщині 19 січня. Жінка поверталася із гірськолижного курорту на власному авто і зіштовхнулася із вантажівкою.

Соломія Островська на своєму Nissan Juke виїхала на зустрічну смугу та врізалася у тягач "Volvo" з напівпричепом. Через майже десять днів після аварії поліція просить ймовірних свідків відгукнутися.

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У нацполіції просять зголоситися водіїв, які могли проїжджати повз і зафіксувати момент ДТП на реєстратор.

Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою:



м. Житомир, Старий Бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію "102",

– йдеться у заяві поліції.



Соломія Островська на Nissan Juke врізалася у вантажівку / фото: npu.gov.ua

Що відомо про Соломію Островську?25-річна львів'янка, засновниця і головна менеджерка клініки Genesis Esthetic Clinic. У 2019 отримала нагороду на премії ТОП-50 успішних жінок Львівщини.



Вона також заснувала і керувала проектами WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.Вищу освіту Островська здобула на факультеті міжнародних відносин у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Реакція знаменитостей на загибель Островської

Однією з перших на смерть Соломії Островської відреагувала українська ведуча Ольга Фреймут. Вони були подругами.

"Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", – написала Фреймут на своїй сторінці в Інстаграмі.

Журнал RiaUkraine, який вніс Островську до найуспішніших жінок Львівщини, також висловив співчуття її рідним та близьким.