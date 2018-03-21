ДТП з кортежем Порошенка: відомо про стан потерпілого пенсіонера

87-річного киянина Василя Андрійовича, який отримав травми внаслідок ДТП за участі президентського кортежу, прооперували.

Про це повідомив співробітник 17-ї лікарні Києва, де перебуває постраждалий, пишуть "Українські новини".

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За словами медика, операція була проведена на нозі. Окрім того, найближчим часом очікується ще одне хірургічне втручання.



Лікар зазначив, що стан киянина стабільний, проте пенсіонер, як і раніше, перебуває в реанімації.

Нагадаємо, 6 березня у Києві автомобіль президентського кортежу збив літнього чоловіка. Пенсіонер потрапив у реанімацію, де лікарі діагностували у нього важкий перелом гомілки лівої ноги, який потребував операції.