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      Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП

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      Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП / Пресслужба Кабміну

      Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП України. А для керівників облдержадміністрацій Дубілет пропонує змінну частину зарплати прив'язати до щоквартального рейтингування.

      Президент доручив дати загальну пропозицію по архітектурі зарплат і протягом останнього тижня Дубілет проводив цю роботу, розповів сам міністр в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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      "Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив'язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на питання фахівців, яких ми хочемо залучити", – пояснив міністр Кабміну.

      Він повідомив, що вже створена презентація з описом нової архітектури зарплат. Тепер очікується, коли прем'єр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.

      Зарплати президента, прем’єра і спікера

      На питання, який рівень зарплати повинен бути встановлений і від виконання яких KPI (ключових показників ефективності) він залежатиме, Дубілет відповів, що по кожній посаді – свої підходи.

      "Наприклад, згідно з тією пропозицією, яке я зробив, у президента, прем'єра і спікера, як перших осіб, премія прив'язана до зростання ВВП. Тож не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив'язати їх змінну частину", – сказав міністр.

      Зарплати міністрів і депутатів

      У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту. У депутатів може бути прив'язка до якихось своїх показників. Найпростіше – це по тому, наскільки вони беруть участь у сесії і комітетах,
      – пояснив Дубілет.

      Зарплати керівників ОДА

      Ще одна з пропозицій, які він скерував прем'єру і президенту, полягає в тому, щоб для керівників облдержадміністрацій змінна частина зарплати була прив'язана до щоквартального рейтингування.

      Міністр також зазначив, що в уряді наразі дискутують, який повинен бути баланс між окладами чиновників і змінною частиною зарплати.

      "Тут немає правильної відповіді. Наприклад, коли я займався бізнесом, то завжди вважав – що більшою є змінна частина, то краще, тому що у тебе більше інструментів для мотивації людини. З іншої сторони, наприклад, європейський досвід свідчить про те, що повинна бути фіксована частина більша, а змінна менша. Якщо не помиляюся, 70/30 вважається оптимальним співвідношенням. Ми знайдемо якийсь баланс", – зазначив Дубілет.

      Зарплати працівників держкомпаній

      Щодо зарплат у держкомпаніях, то питання ще також обговорюється.

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      "Ключова ідея, щоб це було ринково. Тобто, ми повинні об'єктивно оцінити ринковий розмір і відняти якийсь відсоток, тому що в держсекторі ти повинен отримувати менше, ніж ринок. Це все попередні сирі думки, у нас йде дискусія, подивимося", – резюмував Дубілет.

      Раніше президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію формування зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.

      зарплати в Україні 2020 статистика
      Середня зарплата в Україні зросла з 2018 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: ВВП Верховна Рада Президент України Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Гроші Зарплата Новини України Новини політики
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