Дубілет витрачає на себе 3 тисячі доларів в місяць: що про це відомо
Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет витрачає в місяць на свої витрати близько 3 тисяч доларів. З них 2,5 тисячі доларів йде на оренду квартири у столиці.
В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Дмитро Дубілет сказав, що міг би піти працювати в уряді не маючи "фінансової подушки". За словами міністра, у такому разі він міг би витрачати на себе менше грошей.
До теми: Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП
Дубілет також уточнив, що частина урядовців просили більшу зарплату, бо не мають "фінансової подушки" і їм важко утримувати свої родини.
Пропозиції Дубілета щодо розміру зарплат держчиновникам
На питання, який рівень зарплати повинен бути встановлений і від виконання яких KPI (ключових показників ефективності) він залежатиме, Дубілет відповів, що по кожній посаді – свої підходи.
- Дубілет також пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП України.
- Для керівників ОДА урядовець пропонує змінну частину зарплати прив'язати до щоквартального рейтингування.
- У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію формування зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.
Середня зарплата в Україні зросла з 2018 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу