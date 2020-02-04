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      Дубілет витрачає на себе 3 тисячі доларів в місяць: що про це відомо

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      Дмитро Дубілет / 24 канал

      Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет витрачає в місяць на свої витрати близько 3 тисяч доларів. З них 2,5 тисячі доларів йде на оренду квартири у столиці.

      В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Дмитро Дубілет сказав, що міг би піти працювати в уряді не маючи "фінансової подушки". За словами міністра, у такому разі він міг би витрачати на себе менше грошей.

      До теми: Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП

      Дубілет також уточнив, що частина урядовців просили більшу зарплату, бо не мають "фінансової подушки" і їм важко утримувати свої родини.

      Пропозиції Дубілета щодо розміру зарплат держчиновникам

      На питання, який рівень зарплати повинен бути встановлений і від виконання яких KPI (ключових показників ефективності) він залежатиме, Дубілет відповів, що по кожній посаді – свої підходи.

      • Дубілет також пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП України.
      • Для керівників ОДА урядовець пропонує змінну частину зарплати прив'язати до щоквартального рейтингування.
      • У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту.

      Раніше президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію формування зарплат у міністерствах, відомствах і державних компаніях.


      Середня зарплата в Україні зросла з 2018 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Зарплата
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