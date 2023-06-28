28 червня Анджей Дуда приїхав до Києва. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Чому Дуда приїхав в Україну

У представництві польського президента повідомили, що Дуда приїхав до Києва у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України.

Також він поспілкується з Зеленським щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Крім цього, глави держав обговорять підготовку до липневого саміту НАТО.