Зазначається, що кількість миротворців може наблизитися до 10 тисяч солдатів. Однак їх відправлення має затвердити президент США Джо Байден.

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Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні,

– пишуть журналісти.

Своєю чергою заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що миротворча місія може бути ймовірною "через тиждень, або через місяць".

До слова, в Брюсселі 24 березня пройде саміт НАТО у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.