Президент України Володимир Зеленський одним дописом привітав Київ і Кривий Ріг з Днем міста. Обидва, зізнався Зеленський, є однаково рідними і цінними для нього.

Порівнювати ці два міста, написав Зеленський, це все одно, що обирати між любов'ю до батька чи матері. Зворушливе привітання Зеленський опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

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Привітання Зеленського

Про родину

Зеленський зазначив, що Кривий Ріг – місце його народження, а Київ – місце становлення. Рідне місто подарувало перших друзів і перше кохання, а Київ зробив їх лише міцнішими. "У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син".

Про смаки

"У Києві – найзапашніша кава. У Кривому Розі – найсмачніший мамин борщ", – поділився своїми вподобаннями Зеленський.

Про обітниці

Саме у цих двох містах відбулися чи ненайважливіші події, пише Зеленський, – урочисті обітниці. "У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в Парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення – це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне – бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті".

Побажання

Прикінцеве побажання дуже схоже на кінець традиційного звернення Зеленського до народу – зичення здоров'я. "Хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля".

Мати міцний імунітет від "вірусу поганих доріг", тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років!

"Уродженець Кривого Рогу, мешканець Києва, громадянин України Володимир Зеленський", – лаконічно підписав своє привітання президент.