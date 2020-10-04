Кабмін виділив відразу два приміщення Укрзалізниці для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Відомство створили у липні 2020 року.

Звільнити приміщення Укрзалізниця має упродовж місяця. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій. Дивіться також Новий скандал в Укрзалізниці: пасажири постраждали через потоп – відео Які приміщення забирають в Укрзалізниці Будівлю у Києві по вулиці Івана Франка, 21/23: перший, другий, третій і четвертий поверхи, а також підвал та технічний поверх. Наразі там розташований офіс Південо-Західної залізниці. Будівлю у Києві по вулиці Лисенка, 6: перший, другий, третій і четвертий поверхи. Наразі там розташована філія "Головного інформаційно-обчислювального центру". Що відомо про Міністерства з питань стратегічних галузей? Створене у липні 2020 року. Очільником відомства є міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Головним завданням міністерства є розвиток української промисловості шляхом розробки ефективної державної політики та стратегії.