У вівторок, 15 вересня, поблизу Шумів у Донецькій області двоє українських військових підірвалися на розтяжці. Їх терміново госпіталізували, а 16 вересня доставили в Харківський госпіталь.

Стан обох поранених військових стабільний, задовільний, повідомляє Харківський військово-медичний клінічний центр. Важливо Біля Шумів вибухнула граната: постраждали двоє українських військових Військових близько 13 години 16 вересня доставили в реанімаційне відділення харківського шпиталю, повідомляє Укрінформ з посиланням на начальника регіонального відділення АрміяInform Віталія Саранцева. Останній запевнив, що в Харкові військовим надають усю необхідну їм медичну допомогу.

Поранених під Шумами військових перевезли в госпіталь Харкова Коротко про підрив військових: Внаслідок підриву на гранаті 15 вересня отримали поранення двоє українських військових. Та ще цікавішим є місце вибуху – поряд з Шумами, де бойовики хотіли проводити "інспекцію" українських позицій.

Військові вважають, що гранату РГД-5 встановили як розтяжку, на якій і підірвалися військові.

Того ж дня поранення внаслідок вибуху отримав ще один військовий. Воїн підірвався на невстановленому вибуховому пристрої біля Водяного, внаслідок чого отримав поранення середнього ступеня важкості.