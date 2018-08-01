Джонні Депп звинуватив екс-дружину Ембер Хьорд у побитті

Скандальний 55-річний актор Джонні Депп подав до суду на видання The Sun, яке писало, що актор б’є жінок. У публікації зокрема йшлось про його екс-дружину Ембер Хьорд.

Про це повідомляють на The Mirror.

З часу розлучення з Ембер Хьорд пройшло 2 роки і лише зараз кіноактор намагається відновити свою репутацію. Відтак він подав до суду на британський таблоїд за неправдиву інформацію щодо побиття його колишньої дружини Ембер Хьорд.

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Адвокати Деппа заявляють, що все було навпаки і що це Ембер його била. За словами актора, одного разу актриса накинулась на нього з кулаками у квітні 2016 року. Тоді він запізнився на 2 години на вечірку в честь її дня народження. За словами очевидців, Ембер перед цим вживала алкоголь, через що жорсткого вдарила його 2 рази по обличчю. Тоді ж Депп схопив її за руки та відштовхнув на ліжко.

У заяві адвокатів кіноактора також йшлось і про той інцидент, коли Депп начебто в пориві люті жбурнув у жінку телефоном. Як заявили охоронці, вони прибігли на крики Херд та побачили, що неушкоджена Ембер стоїть на чималій відстані від чоловіка і кричить в слухавку: "Припини бити мене, Джонні!".

Нагадаємо, що Ембер та Джонні прожили в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява Хьорд домашньому насильстві. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка великі відступні (сім мільйонів доларів), які вона обіцяла віддати на благодійність. Нещодавно Депп дав відверте інтерв’ю, в якому описав болісне розставання з колишньою дружиною та про скрутне фінансове становище.