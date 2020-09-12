Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів-консерваторів схвалити пов'язане з Brexit законодавство, яке, як визнав його уряд, порушує міжнародне право.

Ввечері 13 вересня прем'єр-міністр звернувся до 250 депутатів і заявив, що неоднозначний законопроєкт про внутрішній ринок потрібен для того, аби уникнути "економічного бар'єра вниз по Ірландському морю". Про це повідомили Sky News.

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Борис Джонсон попросив депутатів переглянути законопроєкт і закликав не повертатися до "жалюгідних, сварливих днів минулої осені". Він додав, що деякі пункти в проєкті абсолютно необхідні для захисту цілісності країни.

Чого ми не можемо мати, так це загрози появи кордону по Ірландському морю і загрози розпаду Сполученого Королівства,

– сказав Джонсон.

Натомість Майкл Гоув – британський міністр кабінету міністрів – сказав, що Європейський Союз не дотримався своєї частини угоди. Він наполягав на тому, що уряд діяв у рамках верховенства права.

ЄС пригрозив судовим позовом Велику Британію, адже вважає, що законодавство порушує міжнародний договір. За словами членів Європейського парламенту, вони "за жодних обставин не ратифікують" будь-яку торговельну угоду, досягнуту з Лондоном, якщо "влада країни порушуватиме або пригрозить порушити" угоду про вихід.

Що відомо про Brexit