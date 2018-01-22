Дзідзьо про райські вихідні Порошенка – Вєсті UA & Процишин офіційний
19:27, сьогодні 629 Читать новость на русском
Новий 2018 рік Президент України Петро Порошенко зустрічав в Україні, але згодом поїхав із приватним візитом на Мальдіви "з метою короткого відпочинку". Про моральні бік польотів Петра Олексійовича на Мальдіви пам'ятатимуть ще довго.
І доки прості українці у соціальних мережах активно обговорюють райський відпочинок президента, "Вєсті.UA." і Богдан Процишин адаптували пісню Дзідзьо, який збирає стадіони та так само хоче відпочити.
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Більше дивіться у відео "Вєсті.UA".
Джерело: 24 Канал
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