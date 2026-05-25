Ризик "дуже високий": у Конго зафіксували понад 900 підозр на Еболу

У Демократичній Республіці Конго зафіксували масштабний спалах лихоманки Ебола. Відомо про понад 900 підозрюваних випадків захворювання та більше сотні смертей.

Навіть попри значний спалах загроза поширення хвороби у світі залишається на низькому рівні. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає The Guardian.

Яка ситуація з поширенням Еболи у Конго?

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив про масштабний спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго. За даними ВООЗ, у країні вже зафіксовано 904 підозрювані випадки захворювання та 119 летальних випадків.

Епіцентром спалаху стала провінція Ітурі на північному сході країни. ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби всередині Конго як "дуже високий", хоча загроза глобального поширення наразі залишається низькою.

Ситуацію ускладнює нестабільна безпекова обстановка в регіоні. Минулого тижня невідомі підпалили два центри лікування Еболи на сході країни. Ці атаки пов'язують з недовірою частини місцевого населення до влади та гуманітарних організацій, а також із невдоволенням через суворі правила поховання померлих.

Через спалах влада Конго заборонила проведення поминок і масових заходів за участю понад 50 людей. Поховання жертв Еболи часто проводять гуманітарні працівники під охороною поліції та військових, оскільки тіла померлих можуть залишатися джерелом зараження.

Східні регіони Конго вже тривалий час страждають від діяльності численних озброєних угруповань. Через конфлікти та напади бойовиків медична система регіону перебуває у критичному стані. Через небезпеку багато лікарів та медсестер були змушені залишити регіон, а лікарні працюють у перевантаженому режимі. За даними ООН, лише в Ітурі майже мільйон людей покинули свої домівки через бойові дії. Медики побоюються, що хвороба може швидко поширитися у переповнених таборах для внутрішньо переміщених осіб поблизу міста Бунія, де зафіксували перші випадки.

Гуманітарні організації також заявляють про гострий дефіцит захисного обладнання, тестів та матеріалів для безпечного поховання. Представники місцевих медичних установ кажуть, що ресурсів для боротьби зі спалахом критично не вистачає, а міжнародна допомога надходить повільно.

Нагадаємо, вірус продовжує поширюватися на нові регіони. Відомо, що випадки зараження фіксують у трьох провінціях Конго, серед яких Південне Ківу. Крім того, хворих фіксують і в Уганді.