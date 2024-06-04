Як не сплачувати доставку газу

Доставку можуть не сплачувати громадяни, що не використовують газ. Платіжки вони отримують, оскільки до теперішнього моменту підключені до газової мережі.

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Щоб цим громадянам не надходили платіжки за доставку, вони мають розірвати договір з регулятором. Тобто, у такому випаду, споживача повністю відключать від загальної мережі.

Зверніть увагу! Платіжки можуть надходити навіть, якщо "фізична" труба була заблокована, оскільки договір нерозірваний.

Як розірвати договір

Споживач зобов'язаний отримати спеціальний акт, що засвідчує зупинення постачання газу. Далі громадянин має звернутись до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ), який обслуговує його адресу, аби розірвати договір.

Якщо подача сировини продовжується, споживачу необхідно оформити спеціальну заяву. У випадку, коли ОГРМ відмовляється від розірвання договору, абонент має право подати скаргу до НКРЕКП. Саме комісія має зобов'язати оператора виконати прохання споживача.

Зауважте! Якщо якісь нарахування за доставку газу були здійсненні помилково, оператор має їх перерахувати і повідомити споживача про зміни у рахунках.