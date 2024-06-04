Как не платить доставку газа
Доставку могут не оплачивать граждане, не использующие газ. Платежки они получают, поскольку до настоящего момента подключены к общей газовой сети.
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Чтобы этим гражданам не поступали платежки за доставку, они должны расторгнуть договор с регулятором. То есть, в таком случае, потребителя полностью отключат от общей сети.
Как расторгнуть договор
Потребитель обязан получить специальный акт, удостоверяющий остановку поставки газа. Далее гражданин должен обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРС), который обслуживает его адрес, чтобы расторгнуть договор.
Если подача сырья продолжается, потребителю необходимо оформить специальное заявление. В случае, когда ОГРС отказывается от расторжения договора, абонент имеет право подать жалобу в НКРЭКУ. Именно комиссия должна обязать оператора выполнить просьбу потребителя.