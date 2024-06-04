Как не платить доставку газа

Доставку могут не оплачивать граждане, не использующие газ. Платежки они получают, поскольку до настоящего момента подключены к общей газовой сети.

Читайте также Если долго нет света: 5 вещей, которые должны быть дома во время блэкаута

Чтобы этим гражданам не поступали платежки за доставку, они должны расторгнуть договор с регулятором. То есть, в таком случае, потребителя полностью отключат от общей сети.

Обратите внимание! Платежки могут поступать даже если "физическая" труба была заблокирована, поскольку договор не расторгнут.

Как расторгнуть договор

Потребитель обязан получить специальный акт, удостоверяющий остановку поставки газа. Далее гражданин должен обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРС), который обслуживает его адрес, чтобы расторгнуть договор.

Если подача сырья продолжается, потребителю необходимо оформить специальное заявление. В случае, когда ОГРС отказывается от расторжения договора, абонент имеет право подать жалобу в НКРЭКУ. Именно комиссия должна обязать оператора выполнить просьбу потребителя.

Заметьте! Если какие-то начисления за доставку газа были осуществлены ошибочно, оператор должен их пересчитать и сообщить потребителю об изменениях в счетах.