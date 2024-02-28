Станом на 23 лютого США запровадили проти Росії нові санкції до річниці вторгнення Москви в Україну та після новин про смерть російського політика Олексія Навального. Та найцікавіше те, що ці обмеження можуть загрожувати продажам російської нафти в Індію.

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Проблеми для обох країн

Індія, на сьогодні, є найбільшим покупцем російської нафти. Нові санкції США, які спрямовані на зниження доходу Росії, почали ускладнювати спроби й для індійських державних нафтопереробників, а саме забезпечити щорічні угоди про постачання.

Зверніть увагу! Нові санкції націлені на провідну російську танкерну групу "Совкомфлот". Саме її Вашингтон звинуватив у причетності до порушення обмеження цін G7 на російську нафту, а також на 14 танкерів сирої нафти, прив’язаних до "Совкомфлоту".

Джерела Reuters заявили, що індійські нафтопереробники сильно стурбовані, адже це може звузити дисконт на нафту, яка купується у трейдерів та російських компаній на умовах поставки.

Прогнозують, що Москві, ймовірно, доведеться "проштовхувати" більші обсяги нафти через трейдерів. Це буде зроблено для захисту від ризику подальших санкцій.

У 2023 році Росія стала найбільшим постачальником нафти в Індію.

Завдяки строковим угодам й закупівлям на спотовому ринку південноазіатська країна імпортувала близько 1,66 мільйона барелів російської нафти на день у 2023 році порівняно із середніми 652 тисячі барелів на день у 2022 році.

Чи продовжить Індія купляти російську нафту

Державні нафтопереробні підприємства Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum Corp вже ведуть спільні переговори з "Роснєфть" щодо річної угоди.

Вона стосується забезпечення сукупного обсягу до 400 тисяч барелів на добу російської нафти марки Urals протягом фінансового року, який починається 1 квітня.

Втім кінцеві обсяги нафти залежатимуть від умов оплати та знижок, запропонованих Росією.

Цікаво! "Роснєфть" вже запропонувала знижку в розмірі 3 – 3,50 доларів за барель до цін Дубая.

Але індійські нафтопереробники вважають запропоновану знижку несуттєвою. Крім того, є невизначеність щодо запроваджених санкцій.

Як додають джерела в уряді, Індія продовжить купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо вона продаватиметься нижче верхньої межі ціни на не санкційних суднах.