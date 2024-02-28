По состоянию на 23 февраля США ввели против России новые санкции к годовщине вторжения Москвы в Украину и после новостей о смерти российского политика Алексея Навального. Но самое интересное то, что эти ограничения могут угрожать продажам российской нефти в Индию.

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Проблемы для обеих стран

Индия на сегодня является крупнейшим покупателем российской нефти. Новые санкции США, которые направлены на снижение дохода России, начали усложнять попытки и индийских государственных нефтепереработчиков обеспечить ежегодные соглашения о поставках.

Обратите внимание! Новые санкции нацелены на ведущую российскую танкерную группу "Совкомфлот". Именно ее Вашингтон обвинил в причастности к нарушению ограничения цен G7 на российскую нефть, а также на 14 танкеров сырой нефти, привязанных к "Совкомфлоту".

Источники Reuters заявили, что индийские нефтепереработчики сильно обеспокоены, ведь это может сузить дисконт на нефть, которая покупается у трейдеров и российских компаний на условиях поставки.

Прогнозируют, что Москве, вероятно, придется "проталкивать" большие объемы нефти через трейдеров. Это будет сделано для защиты от риска дальнейших санкций.

В 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Благодаря срочным сделкам и закупкам на спотовом рынке южноазиатская страна импортировала около 1,66 миллиона баррелей российской нефти в день в 2023 году по сравнению со средними 652 тысячами баррелей в день в 2022 году.

Продолжит ли Индия покупать российскую нефть

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp уже ведут совместные переговоры с "Роснефтью" по годовому соглашению.

Оно касается обеспечения совокупного объема до 400 тысяч баррелей в сутки российской нефти марки Urals в течение финансового года, который начинается 1 апреля.

Впрочем, конечные объемы нефти будут зависеть от условий оплаты и скидок, предложенных Россией.

Интересно! "Роснефть" уже предложила скидку в размере 3 – 3,50 доллара за баррель к ценам Дубая.

Но индийские нефтепереработчики считают предложенную скидку несущественной. Кроме того, есть неопределенность относительно введенных санкций.

Как добавляют источники в правительстве, Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже верхней границы цены на несанкционных судах.