Хто має право на субсидію

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує встановлений для них обов'язковий платіж. Крім того, право на отримання субсидії враховує майновий стан домогосподарства.

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Обов'язковий відсоток платежу обчислюється індивідуально для кожної сім'ї за визначеною формулою і залежить виключно від доходів сім'ї:

Розраховується середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Середньомісячний загальний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 року становив 2393 гривні). Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, тим самим визначаючи відсоток від середньомісячного загального доходу.

Кому призначається субсидія

Субсидію призначають одній з осіб, яка зареєстрована та проживає у приміщенні.

Якщо у споживача зареєстровані неповнолітні діти без батьківської опіки або недієздатні особи під опікою, то субсидія може бути призначена за заявою опікуна.

Також людина може отримати субсидію, якщо орендує житло або якщо вона є індивідуальним забудовником і її будинок ще не був прийнятий в експлуатацію.

Важливо! Якщо одна з осіб, яка проживає зі споживачем, не має реєстраційної адреси в цьому житловому приміщенні, то це також дає право на субсидію. У цьому випадку споживач має заявити про всіх, хто проживає разом з ним, і надати відповідні документи, що підтверджують їхнє фактичне проживання в домогосподарстві.

Важливо також пам'ятати, що субсидія на оплату житла не може бути призначена одночасно за реєстрованим і фактичним місцем проживання.