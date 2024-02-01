Кто имеет право на субсидию

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает установленный для них обязательный платеж. Кроме того, право на получение субсидии учитывает имущественное положение домохозяйства.

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Обязательный процент платежа вычисляется индивидуально для каждой семьи по определенной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

Рассчитывается среднемесячный общий доход домохозяйства. Среднемесячный общий доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека. Доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2022 года составил 2393 гривны). Полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, тем самым определяя процент от среднемесячного общего дохода.

Кому назначается субсидия

Субсидию назначают одному из лиц, которое зарегистрировано и проживает в помещении.

Если у потребителя зарегистрированы несовершеннолетние дети без родительской опеки или недееспособные лица под опекой, то субсидия может быть назначена по заявлению опекуна.

Также человек может получить субсидию, если арендует жилье или если он является индивидуальным застройщиком и его дом еще не был принят в эксплуатацию.

Важно! Если одно из лиц, которое проживает с потребителем, не имеет регистрационного адреса в этом жилом помещении, то это также дает право на субсидию. В этом случае потребитель должен заявить обо всех, кто проживает вместе с ним, и предоставить соответствующие документы, подтверждающие их фактическое проживание в домохозяйстве.

Важно также помнить, что субсидия на оплату жилья не может быть назначена одновременно по регистрируемому и фактическому месту жительства.