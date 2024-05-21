Кому можуть скасувати виплати

Нещодавно Верховна Рада прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном”. Він регулює призначення і скасування пенсій деяким особам.

Читайте також Не все так просто: які є вимоги до банківських рахунків для отримання пенсії

Основні причини, через які можуть бути припинені пенсійні виплати:

Виплата пенсії здійснена на основі документів з недостовірною інформацією. Пенсіонер переїхав за кордон на постійне проживання (виключення становить статус тимчасового захисту). Особа вважається зниклою безвісти. Пенсіонер не забирав пенсію через пошту або не знімав кошти з пенсійної банківської картки протягом шести місяців. Одержувач пенсії не пройшов обов'язкову фізичну ідентифікацію.

Як можна відновити виплати

Відновлення виплати пенсії можливе після тимчасового припинення. Для цього потрібно пройти процедуру ідентифікації. Одразу після успішної ідентифікації пенсіонера, виплати будуть відновлені, а також будуть нараховані кошти за період, коли виплати були зупинені.

Існує декілька способів пройти ідентифікацію: