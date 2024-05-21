Кому могут отменить выплаты

Недавно Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, которые работали за границей". Он регулирует назначение и отмену пенсий некоторым лицам.

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Основные причины, по которым могут быть прекращены пенсионные выплаты:

Выплата пенсии осуществлена на основе документов с недостоверной информацией. Пенсионер переехал за границу на постоянное проживание (исключение составляет статус временной защиты). Лицо считается пропавшим без вести. Пенсионер не забирал пенсию через почту или не снимал средства с пенсионной банковской карты в течение шести месяцев. Получатель пенсии не прошел обязательную физическую идентификацию.

Как можно возобновить выплаты

Восстановление выплаты пенсии возможно после временного прекращения. Для этого нужно пройти процедуру идентификации. Сразу после успешной идентификации пенсионера, выплаты будут восстановлены, а также будут начислены средства за период, когда выплаты были остановлены.

Существует несколько способов пройти идентификацию: