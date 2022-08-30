Як розповіла 24 каналу Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора", всі європейські домогосподарства шоковані щодо збільшення цін, спостерігаються протести серед населення у Великій Британії, Австрії та інших.

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Як бути з газом в Україні

За словами експертки, в Україні тарифи не зміняться.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Принаймні є усі підстави говорити, що тарифи не будуть змінюватися. Адже прийнятий закон про те, що населення сплачуватиме ціну за тарифи такі ж, як до повномасштабного вторгнення, а різницю сплачуватиме держава. Тут питання швидше, де держава візьме ці кошти. Частину газу Україна вже закупили, але можливо цього буде недостатньо, тому потрібно буде докуповувати знову по вже високих цінах.

Поки що Україна зайняла позицію про непідвищення тарифів для населення, а водночас шукатиме кошти для дотування "Нафтогазу" чи інших компаній, аби вони могли закупити газ за ціною світового ринку.

У Європі також промайнули думки стосовно того, аби за тарифи для населення доплачувала держава. Таким чином, у Великобританії розробили адресні субсидії для людей з низькими доходами.

До слова, за даними Мінфіну, роздрібна ціна на газ за місячним тарифом в Україні коливається від 7,95 гривні за кубометр ("Нафтогаз Україна") до 34,55 гривні за кубометр (ТОВ "Гласкомерц", Костянтинівка).

Що буде з водопостачанням

Тетяна Бойко зауважує, що стосовно водопостачання та водовідведення, то тут закон чітко говорить, що й на цю категорію комунальних послуг не підвищуватимуть тарифів допоки йде війна. І навіть після 6 місяців завершення бойових дій, тарифи не змінюватимуться.

Як економістка, я цілком погоджуюся з тим, що ціни на комунальні послуги потрібно підвищувати. З грубша, на воду — у 3 рази, на газ — у 4 — 5 разів. Усі тенденції Європи, мали б бути в Україні. Але внаслідок війни, населення збідніло, тому уряд повернувся до такої моделі, яка є зараз.

– додала вона

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Ціна на водопостачання та водовідведення в Україні:

За даними Мінфіну, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення (для колективних споживачів та мешканців приватного сектору) коливаються від 24,51 гривні за кубометр (КП "Харківводоканал") до 57,07 гривні за кубометр (КП "Бердянськводоканал", Запорізька область);

Тарифи на централізоване постачання холодної води та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем для багатоповерхових будинків становлять від 11,89 гривні за кубометр (КП "Аульський водовід", Дніпропетровська область) до 33,54 гривні за кубометр (КП "Бердянськ­водоканал", Запорізька область).

Тарифи на електроенергію

Олег Попенко, у коментарі 24 каналу підкреслив, що у Європі вартість електроенергії на сьогодні для побутового населення складає понад 10 гривень. В деяких країнах понад 15 гривень, або навіть більш як 30 гривень

Об'єднання України з європейською електромережею приведе до того, що вартість електроенергії в Україні буде зростати.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Псевдоринок електроенергії в Україні приведе до того, що не вигідно буде продавати електроенергію побутовому споживачу по 1,68 гривні, коли можна буде продавати її, наприклад, по там 20 — 30 гривень в ЄС.

Нагадуємо, до 31 жовтня цього року для побутових споживачів (пересічних українців) в Україні діє тариф 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину й залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) — 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць — 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

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