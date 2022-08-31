Про це повідомили у пресслужбі газпрому, інформує 24 канал. До речі, раніше росЗМІ заявляли, що заплановано ремонт з 31 серпня по 3 вересня.

До теми Дуда закликав демонтувати "північний потік-2"

"північний потік" повністю припинили

Постачання по "північному потоку" повністю припинено, сьогодні (31 серпня – 24 канал) розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті,

– заявив російський монополіст.

Нагадаємо, що раніше сьомий німецький канцлер Герхард Шредер, який славиться теплими стосунками з путіним, цинічно заявив, що для вирішення газового дефіциту у країні, слід запустити російський газопровід "північний потік-2". На його думку, це найпростіший спосіб забезпечити Німеччину газом.

Водночас громадський фонд Німеччини хоче розірвати зв'язки з "північним потоком-2". Однак для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.

У керівничій коаліції Німеччини закликали запустити "північний потік-2". На це встигли відреагувати у Міністерстві закордонних справ України. Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією".

У Зеленського закликали назавжди закрити тему "північного потоку-2"

В Офісі Президента наголосили, що тему "північного потоку-2" потрібно закрити назавжди. Інакше це виглядає як підігрування терористам.

Купівля російської нафти і газу – це фінансування війни росії проти України. На обурливу заяву німців відреагував глава ОП Андрій Єрмак.

Сильна позиція партнерів має залишатись до перемоги. Згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу. Саме енергетику росія використовує як зброю.

"Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу", – наголосив Єрмак.

Варто переглянути – У Німеччині закликали запустити "північний потік-2": дивіться відео