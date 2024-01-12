Як НБУ зміг втримати гривню

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що завдяки вдалим діям регулятора, валюта не досягла позначки 40 гривень за долар. Курс, хоч і зріс, але значних змін вдалось уникнути. Найбільші коливання очікувалися у останньому кварталі 2023 року, однак, і цю ситуацію вдалося стабілізувати.

Читайте також Українці можуть оформити пенсію дистанційно — як це зробити

Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Нацбанк шляхом продажу в середньому 2 – 3 мільярди доларів щомісяця згладжує стрибки та підтримує гривню. Його наміри у майбутньому зберігати активну присутність на валютному ринку дає підстави розраховувати на певну стабільність.

Курінний вважає, що однією з основних обставин стабільності валютного курсу є своєчасна міжнародна допомога, яку має отримати Україна. Зокрема, Євросоюз уже виплатив пакет макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро у 2023 році.

На початку лютого очікується розгляд нової міжнародної допомоги від ЄС для України. Це має бути пакет чотирирічної допомоги на 50 мільярдів євро.

Чому гривня почала падати

На думку Курінного, раніше сезонні зміни не мали такий вплив на валютний ринок. У кінці 2023 року попит збільшився, відповідно НБУ був змушений вводити інтервенції.

Ситуація не несе загрози, адже регулятор продовжує втілювати у життя необхідні заходи, виходячи на міжбанківський ринок з інтервенціями. Як бачимо, офіційний курс долара щодо гривні встановлений на рівні 38,07 гривень за долар,

– зазначає Курінний

Прогнозувати, який буде 2024 рік важко, оскільки досі невідомо наскільки швидко Україна отримає нову міжнародну допомогу. Курінний вважає, що надалі різниця між курсом покупки та продажу буде до 70 копійок.