Как НБУ смог удержать гривну

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный считает, что благодаря удачным действиям регулятора валюта не достигла отметки 40 гривен за доллар. Курс, хоть и вырос, но значительных изменений удалось избежать. Наибольшие колебания ожидались в последнем квартале 2023 года, однако и эту ситуацию удалось стабилизировать.

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Антон Куренный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Нацбанк путем продажи в среднем 2 – 3 миллиарда долларов ежемесячно сглаживает скачки и поддерживает гривну. Его намерения в будущем сохранять активное присутствие на валютном рынке позволяет рассчитывать на определенную стабильность.

Куренный считает, что одним из основных обстоятельств стабильности валютного курса есть своевременная международная помощь, которую должна получить Украина. В частности, Евросоюз уже выплатил пакет макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро в 2023 году.

В начале февраля ожидается рассмотрение новой международной помощи от ЕС для Украины. Это должен быть пакет четырехлетней помощи на 50 миллиардов евро.

Почему гривна начала падать

По мнению Куринного, ранее сезонные изменения не имели такого влияния на валютный рынок. В конце 2023 года спрос увеличился, соответственно НБУ был вынужден вводить интервенции.

Ситуация не несет угрозы, ведь регулятор продолжает претворять в жизнь необходимые меры, выходя на межбанковский рынок с интервенциями. Как видим, официальный курс доллара по отношению к гривне установлен на уровне 38,07 гривны за доллар,

– отмечает Куренный

Прогнозировать, какой будет 2024 год, трудно, поскольку до сих пор неизвестно насколько быстро Украина получит новую международную помощь. Куренный считает, что в дальнейшем разница между курсом покупки и продаж будет до 70 копеек.