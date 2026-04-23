Почему атомная энергетика в приоритете?
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Мы бы не прошли ни одной зимы без нашей атомной генерации. Это для нас сегодня серьезная база,
– отметил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина безусловно занимается и развитием возобновляемой энергетики – солнечной, ветровой генерации.
Также сегодня работают тепловые станции. Однако все другие источники пока только дополняют атомную энергетику.
Атомка сегодня в Украине – это номер один. И мы будем продолжать развивать это направление. Во время войны сложно и дорогостояще запускать новые блоки, но тем не менее.
Отдельно сейчас в Украине идет работа над развитием сети децентрализованной генерации.
Напомним! Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе, в 2022 году оккупировала Россия. Зеленский считает, что важно бороться за возвращение ЗАЭС.
Почему атомная энергетика стала основной в Украине?
После начала войны в 2022 году атомная энергетика стала основой энергосистемы Украины поскольку многочисленные обстрелы России повредили другие мощности генерации пишет Reuters.
Поэтому, по информации "Энергоатома", базовую нагрузку начали обеспечивать именно АЭС:
- Еще до войны атомная генерация давала более половины всей электроэнергии в стране.
- Во время войны эта доля выросла примерно до 70% общего производства, хотя и не из-за развития отрасли, а из-за уничтожения других мощностей.
Значительные потери тепловой генерации из-за обстрелов, дефицит топлива и разрушения инфраструктуры привели к тому, что атомные электростанции стали главным стабилизирующим фактором,
– сообщили в "Энергоатоме" в комментарии агентству.
Более того, источники в энергетической отрасли рассказали изданию, что в начале 2026 года атомная генерация покрывала до 80% внутреннего потребления Украины.
В то же время рост доли атомной энергетики означает и большую зависимость от ее бесперебойной работы. К тому же во время войны уязвимы энергосети, через которые передается электроэнергия.
Обратите внимание! По данным DiXi Group, российские атаки во время войны повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.
Как в мире развивают ядерную энергетику?
Страны ЕС, США и Китай активизируют строительство новых реакторов и продолжают работу старых АЭС. Особую ставку делают на малые модульные реакторы (SMR), которые дешевле и быстрее в возведении. Сейчас более 50 проектов SMR находятся в разработке в 15 странах.
Чехия, например, недавно подписала контракт с Южной Кореей на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Дукованы". Проект станет крупнейшим контрактом, подписанным ПРагой в истории.
Дополнительным фактором стал стремительный рост потребления электроэнергии, в частности из-за развития искусственного интеллекта и дата-центров. Ядерная энергетика рассматривается как стабильный источник базовой генерации, который не зависит от погодных условий.