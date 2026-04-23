Чому атомна енергетика у пріоритеті?
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
Ми би не пройшли жодної зими без нашої атомної генерації. Це для нас сьогодні серйозна база,
– зауважив глава держави.
Зеленський додав, що Україна безумовно займається і розвитком відновлювальної енергетики – сонячної, вітрової генерації.
Також сьогодні працюють теплові станції. Однак всі інші джерела поки лише доповнюють атомну енергетику.
Атомка сьогодні в Україні – це номер один. І ми будемо продовжувати розвивати цей напрямок. Під час війни складно і дороговартісно запускати нові блоки, але тим не менш.
Окремо зараз в Україні йде робота над розбудовою мережі децентралізованої генерації.
Нагадаємо! Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, у 2022 році окупувала Росія. Зеленський вважає, що важливо боротися за повернення ЗАЕС.
Чому атомна енергетика стала основною в Україні?
Після початку війни у 2022 році атомна енергетика стала основою енергосистеми України оскільки численні обстріли Росії пошкодили інші потужності генерації пише Reuters.
Тому, за інформацією "Енергоатому", базове навантаження почали забезпечувати саме АЕС:
- Ще до війни атомна генерація давала понад половину всієї електроенергії в країні.
- Під час війни ця частка зросла приблизно до 70% загального виробництва, хоча й не через розвиток галузі, а через знищення інших потужностей.
Значні втрати теплової генерації через обстріли, дефіцит палива та руйнування інфраструктури призвели до того, що атомні електростанції стали головним стабілізуючим фактором,
– повідомили в "Енергоатомі" у коментарі агентству.
Ба більше, джерела в енергетичній галузі розповіли виданню, що на початку 2026 року атомна генерація покривала до 80% внутрішнього споживання України.
Водночас зростання частки атомної енергетики означає і більшу залежність від її безперебійної роботи. До того ж під час війни вразливі енергомережі, через які передається електроенергія.
Зауважте! За даними DiXi Group, російські атаки під час війни пошкодили всі великі теплові та гідроелектростанції України.
Як у світі розвивають ядерну енергетику?
Країни ЄС, США та Китай активізують будівництво нових реакторів і продовжують роботу старих АЕС. Особливу ставку роблять на малі модульні реактори (SMR), які дешевші та швидші у зведенні. Наразі понад 50 проєктів SMR знаходяться у розробці у 15 країнах.
Чехія, наприклад, нещодавно підписала контракт з Південною Кореєю на будівництво двох нових енергоблоків АЕС "Дуковани". Проєкт стане найбільшим контрактом, підписаним ПРагою в історії.
Додатковим фактором стало стрімке зростання споживання електроенергії, зокрема через розвиток штучного інтелекту та дата-центрів. Ядерна енергетика розглядається як стабільне джерело базової генерації, яке не залежить від погодних умов.