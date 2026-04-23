Чому атомна енергетика у пріоритеті?

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Ми би не пройшли жодної зими без нашої атомної генерації. Це для нас сьогодні серйозна база,

– зауважив глава держави.

Зеленський додав, що Україна безумовно займається і розвитком відновлювальної енергетики – сонячної, вітрової генерації.

Також сьогодні працюють теплові станції. Однак всі інші джерела поки лише доповнюють атомну енергетику.

Володимир Зеленський Президент України Атомка сьогодні в Україні – це номер один. І ми будемо продовжувати розвивати цей напрямок. Під час війни складно і дороговартісно запускати нові блоки, але тим не менш.

Окремо зараз в Україні йде робота над розбудовою мережі децентралізованої генерації.

Нагадаємо! Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, у 2022 році окупувала Росія. Зеленський вважає, що важливо боротися за повернення ЗАЕС.

Чому атомна енергетика стала основною в Україні?

Після початку війни у 2022 році атомна енергетика стала основою енергосистеми України оскільки численні обстріли Росії пошкодили інші потужності генерації пише Reuters.

Тому, за інформацією "Енергоатому", базове навантаження почали забезпечувати саме АЕС:

Ще до війни атомна генерація давала понад половину всієї електроенергії в країні.

Під час війни ця частка зросла приблизно до 70% загального виробництва, хоча й не через розвиток галузі, а через знищення інших потужностей.

Значні втрати теплової генерації через обстріли, дефіцит палива та руйнування інфраструктури призвели до того, що атомні електростанції стали головним стабілізуючим фактором,

– повідомили в "Енергоатомі" у коментарі агентству.

Ба більше, джерела в енергетичній галузі розповіли виданню, що на початку 2026 року атомна генерація покривала до 80% внутрішнього споживання України.

Водночас зростання частки атомної енергетики означає і більшу залежність від її безперебійної роботи. До того ж під час війни вразливі енергомережі, через які передається електроенергія.

Зауважте! За даними DiXi Group, російські атаки під час війни пошкодили всі великі теплові та гідроелектростанції України.

